Baden unbeschwert möglich: "Normales" Frühjahr mit viel Niederschlag hat Seen gut getan

Das Wetter rund um Pfingsten ist im Südwesten sonnig und warm. In den Pfingstferien in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zieht es daher viele Menschen an die Badeseen. Wie ist deren Wasserqualität? Karsten Rinke ist Limnologe - also Wissenschaftler für Binnengewässer - und Leiter des Departments "Seenforschung" am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch sagt er, das regenreiche, "normale" Frühjahr habe den Binnengewässern sehr gut getan, die Qualität sei aber grundsätzlich im Frühsommer besser als in der heißesten Jahreszeit. Die Wasserqualität einzelner Badeseen lässt sich unter anderem auf der Internet-Seite des Umwelt-Bundesamtes nachlesen: umweltbundesamt.de