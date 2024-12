Aktion in Berlin: Gutes Wohnen ist ein Menschenrecht!

Wohnen ist ein Menschenrecht, das leider nicht überall umgesetzt wird - auch in Deutschland nicht. Am heutigen Tag der Menschenrechte wird darauf beispielsweise in Berlin aufmerksam gemacht, mit einer Installation, dem so genannten „Raum der Würde“. "Das ist ein neun Quadratmeter großer begehbarer Raum mit halbtransparenten Wänden. Man kann reinschauen, neugierig werden und eintreten", sagt Lisa Groß von der Menschenrechtsinitiative "Frei und Gleich".

Der Raum der Würde solle an beengte und unwürdige Wohnverhältnisse erinnern - "und auch daran, dass alle Menschen das Recht auf einen Ort haben, der ihnen Gesundheit und Wohlbefinden ermöglicht", so Lisa Groß im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Moritz Braun. Hören Sie im Audio, wie Besucher den „Raum der Würde“ erkunden und dort selbst auch aktiv werden können - und was sich die Initiatoren von der Aktion erhoffen.