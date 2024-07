AfD-Parteitag: "Professionelle Radikalität"

Auf dem AfD-Parteitag am vergangenen Wochenende hat die Partei viel Harmonie vorgegaukelt. Das sagt zumindest der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillje. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch erklärt er, der Parteitag sei vor allem dafür genutzt worden, Streitigkeiten zu umgehen und Geschlossenheit zu inszenieren. So sehe „professionelle Radikalität“ aus, so Hillje. Warum die Proteste gegen die AfD vor der Veranstaltungshalle in Essen teilweise weder zielführend noch angebracht waren, das erklärt Hillje im Interview.