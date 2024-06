Wie aus Rheinland-Pfalz die Strippen in der AfD gezogen werden

Wie geht es weiter mit der AfD? Die Entscheidung darüber fällt an diesem Wochenende in Essen in Nordrhein-Westfalen. Beim diesjährigen Bundesparteitag wählen die Delegierten eine neue Parteispitze. Warum ein AfD-Funktionär aus Rheinland-Pfalz eine entscheidende Rolle dabei spielen könnte.

Keine zehn Jahre ist es her, da wurde ein AfD-Vorsitzender bei einem Parteitag in der Grugahalle in Essen vom Hof gejagt: 2015 hatte Bernd Lucke, AfD-Sprecher der ersten Stunde, den internen Machtkampf gegen das weit rechte Lager in der Partei verloren. Der Ökonom wurde damals in Schimpf und Schande abgewählt.

Ein solch spektakulärer Showdown droht der AfD in Essen diesmal eher nicht, trotzdem wird die Wahl des neuen Bundesvorstands mit Spannung erwartet. Das liegt auch an Sebastian Münzenmaier aus Rheinland-Pfalz: Der 34-Jährige gilt als neuer Strippenzieher in der AfD. Sein Netzwerk aus zumeist jüngeren Abgeordneten gehört inhaltlich dem Lager der Hardliner in der Partei an, drängt aber auf ein professionelleres Auftreten der AfD.

Antrag mit Zündstoff: Ein AfD-Generalsekretär?

Darauf zielt offensichtlich auch Münzenmaiers Antrag beim Bundesparteitag in Essen ab, der Zündstoff bietet: Die Delegierten sollen beschließen, dass auch die AfD künftig einen Generalsekretär haben kann – und dafür nur noch einen Bundessprecher. Mehr Management also statt zwei Stimmen an der Spitze. Gerade nach dem verkorksten Europawahlkampf, der in der AfD zum Teil für Unmut sorgt.

Nicht wenige sehen in dem Antrag auch einen Angriff auf Tino Chrupalla, der sich in Essen wiederwählen lassen will, im Duo mit Alice Weidel. Denn Münzenmaier und sein Netzwerk gelten als klare Unterstützer Weidels, der Rheinland-Pfälzer selbst als möglicher Anwärter auf den Posten des Generalsekretärs. Der soll laut Antrag jedoch erst ab 2025 gewählt werden können, also frühestens auf dem nächsten Bundesparteitag. Ein mögliches Zukunftsszenario: Alice Weidel als alleinige Parteichefin und Kanzlerkandidatin der AfD, Münzenmaier als ihr Generalsekretär?

Machtprobe für Münzenmaier

Die Abstimmung über den Antrag könnte zu einer weiteren Machtprobe für Münzenmaiers Netzwerk innerhalb der AfD werden. Schon beim Parteitag voriges Jahr in Magdeburg hatte die Gruppe die Kandidatenliste der Partei für die Europawahl maßgeblich beeinflusst.

Für die AfD nach Brüssel geschafft hat es unter anderem der Rheinland-Pfälzer Alexander Jungbluth, ebenfalls Mitglied in Münzenmaiers Netzwerk. Er könnte in Essen als neuer stellvertretender Schatzmeister in den Bundesvorstand gewählt werden. Die Wahlen beim Parteitag in Essen sollen größtenteils schon am Samstag stattfinden, könnten sich aber bis in den Sonntag hineinziehen.