5G-Komponenten: Wie gefährlich kann uns China werden?

Wer an 5G-Mobilfunktechnik denkt, kommt an chinesischen Firmen nicht vorbei. Vor allem nicht an Huawei. Das chinesische Unternehmen hat das Know-how, die Technik und ist konkurrenzlos billig. Ohne die chinesischen Komponenten ging bisher zumindest nichts. Aber Huawei steht auch schon lange in der Kritik. Die in den Geräten eingebaute Technik soll für chinesische Spionage genutzt werden können. Die USA und auch Deutschland wollten deshalb schon lange auf die Technik aus China verzichten. Doch die Regierung in Peking drohte für den Fall mit Sanktionen. Jetzt sind aber der Bundesregierung die Sicherheitsbedenken offenbar zu groß geworden. Manuel Bewarder aus der Rechercheredaktion von NDR und WDR, erklärt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen, warum diese Wendung gerade jetzt kommt.