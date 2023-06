Meinung: Klimaschutz? Mal gaaanz langsam!

Was einem so alles durch den Kopf geht, wenn man mal dasitzt und über das Leben sinniert. Zum Beispiel zum Klimawandel.

Manchmal sitzt man ja nur so rum und starrt ein bisschen vor sich hin und sinniert über das Leben und dieser Tage saß ich also da so rum auf unserer Terrasse und starrte ein bisschen vor mich hin und sinnierte über das Leben und neben mir blühte das Orangenbäumchen was das Zeug hält und begeisterte eine Hummel und in mir mäanderten Gedankenfetzen ohne Punkt und Komma:

Die Kolumne von Constance Schirra können Sie hier auch als Audio hören:

Arme Hummel es wird dich nicht mehr lange geben denn der Klimawandel bedroht das Leben der Hummeln weil es bei uns immer wärmer wird und alles früher blüht und die Hummeln sich dem Rhythmus nicht anpassen können hmmmm sind Hummeln so dumm wie dick oder ist der Mensch dümmer als dick weil wir wissen doch dass der Klimawandel uns umbringen wird aber ich schere mich doch auch kaum darum ich fahre ja trotzdem mit dem Auto zur Arbeit ich bin viel zu bequem ich muss das ändern auch das mit dem Handy immer brauche ich mein Handy obwohl Handys eine verheerende Emissionsbilanz haben naja andere fliegen für vier Tage nach Dubai die Fluggesellschaften machen wieder dicke Gewinne und dann die ganzen Kreuzfahrer alleine in diesem Jahr stechen 20 nigelnagelneue Kreuzfahrtschiffe mit insgesamt 33.000 Betten in See

als ob das meine eigene Ignoranz besser machen würde dabei merken wir doch selbst dass es viel öfter viel stärker regnet wir mussten sogar den Keller abdichten lassen und meine geliebten Franzosen haben jetzt eine Wasserstrategie ausgeklügelt weil sie sich auf anhaltende Dürre einstellen in einem Dorf in der Ardèche gibt es schon kein Trinkwasser mehr und es wird auch immer heißer deswegen wird die kleine dicke Hummel nicht mehr um mein Orangenbäumchen summen sondern giftige Riesenspinnen werden durch mein Gärtchen krabbeln womöglich lauern sie schon in meinem Schlafzimmer ich muss nachschauen und das geht ja vergleichsweise noch denn anderswo versinken Inseln und die arktische Eisschmelze bedroht Menschen weltweit während sie gerade wieder in Bonn bei der x-ten Klimakonferenz sitzen und zum x-ten Mal einen Mini-Konsens beraten statt einen Maxi-Beschluss zu verabschieden wieso zum Teufel dauert das alles so lange

Zwei Minuten - Die Kolumne zum Wochenende "Zwei Minuten" heißt unsere Kolumne. Sie ist unser ganz persönlicher Blick auf ein aktuelles Ereignis oder eine andauernde Debatte. Sieben unserer Kollegen nutzen abwechselnd "Zwei Minuten", um augenzwinkernd, nachdenklich, staunend oder resümierend auf eine Geschichte zu schauen. Eine ganz große Geschichte oder eine winzig kleine, eine aus der Politik oder eine aus dem Alltag, eine die alle beschäftigt oder nur einige. "Zwei Minuten" sind nie bierernst und nie neutral – aber immer persönlich. Die Kolumne erscheint auch als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Er informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und präsentiert Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

muss man da diese Umweltaktivisten nicht verstehen die sich vor lauter Ratlosigkeit am Boden festkleben weil ja alle Studien und Analysen und Berechnungen von Wissenschaftlern offenbar nicht reichen um Politiker und sich selbst zum Handeln zu bewegen und zwar sofort aber nein im Gegenteil kommt noch die CDU daher und behauptet Klimaschutz sei überbewertet und nicht mehrheitsfähig ja worum geht‘s denn hier eigentlich wofür haben wir denn Wissenschaftler wofür hat der Weltklimarat denn gerade erst ausgerechnet dass uns nur noch zehn Jahre bleiben um die Krise annähernd in den Griff zu bekommen zehn Jahre sind nicht viel was für ein Leben wird mein Sohn haben womöglich wird er ohne Trinkwasser umzingelt von Riesenspinnen in brutzelnder Sonne sitzen müssen ach ich wünschte ich wäre von der CDU und könnte ignorieren und glauben es hätte noch Zeit mit dem Klimaschutz huch die Hummel sitzt auf meiner Hand was für ein possierliches Tierchen Punkt.