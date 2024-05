Kommunalwahl in Freisbach in der Südpfalz

Am 9. Juni ist Wahltag - Europawahl und in Rheinland-Pfalz gleichzeitig Kommunalwahl. Wir schauen deshalb in bestimmte Regionen im Land, zum Beispiel nach Freisbach in der Südpfalz. Dort war der komplette Gemeinderat zurückgetreten. Wie kann es dort weitergehen mit Blick auf die Kommunalwahl?