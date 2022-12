Schneefall und Frost in Baden-Württemberg - Unfälle auf glatten Straßen

Der Winter ist da - mit Schnee vor allem im Süden Baden-Württembergs. Auf glatten Straßen gab es Unfälle. Noch bis Sonntag kann es gebietsweise schneien. Die Nächte werden eisig.

Im Süden Baden-Württembergs hat es in der Nacht von Freitag auf Samstag geschneit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fielen seit Freitagvormittag bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. Schwerpunkte seien der Südschwarzwald und Oberschwaben.

Bislang kaum Verkehrsbehinderungen in Südbaden

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Freiburg gab es in Südbaden kaum Verkehrsbehinderungen. Im Landkreis Lörrach war am Samstagmorgen für Verkehrsteilnehmer nur Schritttempo möglich. Im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald kam es zu einzelnen Verkehrsbehinderungen. Auf der B31, oberhalb der Kreuzfelsenkurve am Ausgang des Höllentals, standen zeitweise Lkw quer und behinderten den Verkehr.

Mehrere Unfälle wegen Glatteis und Schnee

Bereits am Freitag hat es einzelne Verkehrsunfälle auf glatten Straßen gegeben. Der Wagen einer 32-Jährigen kam bei Berghülen (Alb-Donau-Kreis) von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau verletzte sich laut Polizei leicht, zwei Kinder im Wagen blieben unverletzt. Ebenfalls im Alb-Donau-Kreis, bei Ehingen, kam das Auto einer 20 Jahre alten Fahrerin in einer Kurve ins Schleudern und prallte gegen einen Wagen auf der Gegenfahrbahn. Die junge Frau wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzte den Schaden an beiden Autos auf insgesamt 33.000 Euro. In Burgrieden im Landkreis Biberach landete der Wagen einer 21-Jährigen im Straßengraben, ohne dass die Frau verletzt wurde. In Göppingen prallte am Samstagmorgen ein 18 Jahre alter Fahrer mit seinem Auto an einen Felsen am Straßenrand. Weder er noch seine 16 und 18 Jahre alten Mitfahrer seien verletzt worden, so die Polizei.

Weiterer Schneefall und Glätte im Süden Baden-Württembergs

Bis Sonntagvormittag erwarten die Meteorologen im Süden des Landes weitere ein bis drei Zentimeter Neuschnee. Im Südschwarzwald, in Oberschwaben und im Allgäu seien auch bis zu fünf Zentimeter Neuschnee möglich. In den Schneegebieten sei in der Nacht von Samstag auf Sonntag zudem mit Glätte zu rechnen.

Strenger Frost in den kommenden Nächten

SWR-Meteorologe Karsten Schwanke rechnet damit, dass der Winter in Baden-Württemberg bis mindestens Mittwoch bleibt. Dann seien in der Nacht auch Temperaturen im "strengen Frostbereich" zu erwarten, mit Werten unter -10 Grad.

Das SWR-Wetter vom 9.12.2022, um 18:00 Uhr: