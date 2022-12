Zu wenig Schnee: Skisaison-Start am Feldberg erneut verschoben

Skifahrerinnen und Skifahrer müssen sich noch etwas gedulden. Die Wintersportsaison am Feldberg kann am Donnerstag wegen Schneemangels doch noch nicht starten. Das Wetter am Wochenende lässt aber hoffen.

Die Schneedecke im Gebiet sei mit etwa fünf bis zehn Zentimetern noch zu dünn, betonte der Geschäftsführer der Feldbergbahnen, Julian Probst, am Mittwoch. Zum Skifahren sei das definitiv zu wenig. Ursprünglich sollte der Skibetrieb bereits vor einer Woche losgehen. Doch nun muss auch der zweite Starttermin um eine weitere Woche verschoben werden. Feldbergbahn läuft bereits am Wochenende Die Feldbergbahn soll allerdings bereits am Samstag in Betrieb gehen: Fußgängerinnen und Fußgänger können dann auf den Schwarzwaldgipfel Seebuck fahren und im Schnee spazieren gehen, teilten die Feldbergbahnen mit. Mit dem Vorverkauf zeigt sich Probst derweil zufrieden. Rund 1.800 Saisonkarten seien bereits verkauft worden. Er sei optimistisch, dass das neue flexible Tarifmodell angenommen werde. Der Mindestpreis für eine Erwachsenen-Tageskarte beträgt in dieser Saison 39 Euro. Bei gutem Skiwetter, an Wochenenden und in den Ferien wird es aber teurer. Neuer anvisierter Saisonstart: 16. Dezember Die Feldbergbahnen haben nun den 16. Dezember als neuen Beginn der Skisaison angepeilt. Das Wetter scheint mitzuspielen. Von Freitag bis Sonntag soll es im Schwarzwald schneien. Die Temperaturen sinken bis unter den Gefrierpunkt. Die Chancen, dass die Lifte am kommenden Freitag tatsächlich fahren, stehen also gut.