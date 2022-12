Schnee und eisige Temperaturen haben in der Region Bodensee-Oberschwaben und im Allgäu am Wochenende zu einem Wintereinbruch geführt. Es bleibt weiter frostig.

Ein Wochenende mit Winterwetter: Am Bodensee, im Allgäu und in Oberschwaben hat es geschneit und die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt. Am Sonntag erwarten Meteorologen in Oberschwaben und im Allgäu bis zu fünf Zentimeter Neuschnee. Bei strahlendem Sonnenschein präsentierte sich die Schneedecke am Sonntagmorgen in der Region von ihrer malerischen Seite. Die frostigen Temperaturen haben von Samstag auf Sonntag teilweise aber auch zu glatten Straßen und Unfällen geführt.

Mehrere schwere Autounfälle auf schneeglatter Straße

Drei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend auf der winterglatten B463 bei Sigmaringen verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Laut Polizei war der Unfallverursacher zu schnell auf der glatten Straße unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Auto. Er geriet auf die Gegenspur und stieß dort frontal mit zwei weiteren Wagen zusammen.

Auf der B31 bei Überlingen sind am Samstag bei einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ebenfalls zwei Menschen verletzt worden. Der Grund war laut Polizei ein Auffahrunfall auf der schneeglatten Fahrbahn.

Auch im Kreis Biberach kam es aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse zu einem schweren Autounfall. Bei Tannheim sind nach Angaben der Polizei zwei Menschen bei einem Zusammenstoß in einer Kurve schwer verletzt worden. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für knapp zwei Stunden komplett gesperrt.

Lawinengefahr in österreichischen Alpen noch niedrig

In Vorarlberg ist laut dem Lawinenbericht der Landesregierung am Sonntag wenig Neuschnee gefallen. Weiterhin sei die Lawinengefahr daher überwiegend gering. In höheren Lagen herrsche mäßige Lawinengefahr.

Impressionen vom Wintereinbruch in der Region:

Weiterhin frostige Temperaturen in der Region Bodensee-Oberschwaben

Eiskalt mit vermehrt zweistelligen Minusgraden zeigt sich laut Wetterprognose der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried (Kreis Biberach) auch der Montag. Es wird ein Sonne-Wolken-Mix erwartet. Selbst am Bodensee wird dabei wohl Dauerfrost herrschen.

Die Nacht zu Dienstag und dessen Morgen fallen bei minus acht bis mancherorts minus 14 Grad sogar noch kälter aus, so die Vorhersage. Mitte der Woche werden Schneeregen und wärmere Temperaturen erwartet.