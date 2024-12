Notre-Dame wiedereröffnet: Wie Experten aus dem Elsass bei der Restaurierung halfen

Nach dem verheerenden Brand im April 2019 war Notre-Dame in Paris fünf Jahre lang eine Baustelle. An der Restaurierung der Kathedrale in Rekordzeit waren auch elsässische Unternehmen beteiligt.

Paris hat die Wiedereröffnung von Notre-Dame gefeiert. Die Kathedrale strahlt wieder in voller Pracht – dank Tausender Handwerker, die sie in nur fünf Jahren wiederaufbauten. Dazu gehörten Mitarbeiter einer Straßburger Firma, die auf Materialanalysen spezialisiert ist. Sie entnahmen und analysierten Hunderte Proben aus den Wänden und reinigten die Steine im Innenraum per Laser. Diese besondere Zeit dokumentierten sie mit unzähligen Fotos und unvergesslichen Erinnerungen. Auch die Steinmetze der Münsterbauhütte in Freiburg verfolgten die Arbeiten genau. Hüttenmeister Uwe Zäh besuchte einige Wochen nach dem Brand ein Fachsymposium in Paris. So werden die Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung wohl auch im Dreiländereck mit besonderem Interesse verfolgt.