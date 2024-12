Schweizer Skigebiete starten in die Wintersaison

In Südbaden und auch im Elsass müssen sich Ski- und Snowboardfans wetterbedingt noch ein bisschen gedulden, bis die Saison tatsächlich startet. In der Schweiz öffnen an diesem Wochenende bereits viele Skilifte und Pisten.

Zwar wurde auch die Jungfrau Ski-Region (Kanton Bern) in den letzten Tagen eingeschneit, doch noch ist nicht der ganze Schnee dort, wo er sein sollte. Der November 2024 liege bezüglich Schnee Menge im Durchschnitt. Dennoch laufen die Schneekanonen. Eine aktuelle Umfrage des Forschungsinstituts YouGov ergab, dass 40 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer Schneekanonen bedenklich finden. Urs Kessler, Chef der Jungfraubahnen (Kanton Bern), spricht trotz allem von einem Traumstart. Auch andere Skigebiete berichten von steigenden Verkaufszahlen dank des frühen Schneefalls im Flachland. Sportgeschäfte erleben ebenfalls einen Ansturm. Doch Skifahren hat in den letzten Jahrzehnten an Beliebtheit verloren. Vor 40 Jahren wurden etwa 500.000 Skis verkauft und vermietet, heute sind es nur noch 230.000. In der Jungfrau-Ski-Region bleiben die Zahlen hoch: Über eine Million Gäste betreiben hier jährlich Wintersport. Festtage und Skiferien sind auch hier entscheidend.