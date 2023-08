per Mail teilen

Auch in der Nacht zum Samstag zogen Gewitter über Baden-Württemberg. Ein Festival musste wegen eines Unwetters vorzeitig beendet werden. Größere Schäden sind bislang nicht bekannt.

Nach den Unwettern in Teilen Baden-Württembergs am Donnerstagabend gab es auch von Freitag auf Samstag teils heftige Gewitter im Land. Bis in die Nacht hinein kam es mancherorts auch zu Unwettern mit schweren Sturmböen von bis zu 90 Kilometern pro Stunde sowie Hagel und Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb weniger Stunden. Größere Schäden sind bislang aber nicht bekannt.

Veranstaltung in Ostfildern muss beendet werden

Wegen eines heftigen Gewitters musste in Ostfildern (Kreis Esslingen) das Festival "Flammende Sterne" am Freitagabend zunächst unterbrochen und dann vorzeitig beendet werden. Laut Angaben der Polizei gab es gegen 22 Uhr eine halbstündige Unterbrechung. Die Feuerwerk- und Lasershow konnte anschließend fortgesetzt werden, wurde dann allerdings vorzeitig beendet, nachdem erneut ein Unwetter aufzog.

Gefahr von schweren Gewittern am Samstag

Auch am Samstag kann es vor allem im Süden und Osten Baden-Württembergs weitere Gewitter mit Starkregen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder innerhalb weniger Stunden geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Von Sonntag bis Dienstag rechnen die Meteorologen zudem in Oberschwaben mit ergiebigem Dauerregen: Innerhalb von 48 Stunden können 60 bis 90 Liter auf den Quadratmeter fallen.

Unwetterwarnungen für Ihre Region finden Sie mit einem Klick auf diesen Link:

Unwetter über BW bereits am Donnerstag

Bereits am Donnerstagabend sind teils schwere Gewitter über Baden-Württemberg hinweggezogen. In manchen Regionen richtete das Unwetter Schäden an und beschäftigte die Feuerwehr. Der DWD hat am Donnerstag mehr als 230.000 Blitze über Baden-Württemberg gezählt.