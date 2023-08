per Mail teilen

In Markgröningen findet seit Freitag wieder der traditionelle Schäferlauf statt. Wegen des Wetters gab es direkt zum Start eine kurze Unterbrechung.

Der traditionelle Schäferlauf in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) ist am Freitag gestartet - mit kleinen Problemen aufgrund des Wetters. In den nächsten vier Tagen werden rund 100.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Kein Alternativplan bei schlechtem Wetter

Der Auftakt des Festprogramms, das Leistungshüten, musste am Freitagmorgen wegen einer Gewitterfront unterbrochen werden. "Wir haben die Zuschauerinnen und Zuschauer gebeten, die Straße während des Gewitters zu verlassen", sagte die Pressesprecherin von Markgröningen, Jessica Ölschlager. Auf den weiteren Ablauf des viertägigen Festes habe diese Unterbrechung aber keinen Einfluss, heißt es seitens der Stadt. Einen Alternativplan für schlechtes Wetter gebe es nicht. Auf das Wetter würde man spontan reagieren müssen. "Beim Schäferlauf sind wir schon einiges gewohnt: von 40 Grad Hitze bis Regenschauer", so Ölschlager.

Da die Straßen wegen des Festumzugs vielerorts gesperrt sein werden, bitten die Veranstalter die Besucherinnen und Besucher mit dem ÖPNV anzureisen. Dafür stelle die Stadt Sonderbusse zur Verfügung. Der Fahrplan könne auf der Website eingesehen werden. Das Stoppelfeld, auf dem am Samstagnachmittag der Schäferlauf stattfindet, ist lediglich zu Fuß zu erreichen. Rettungskräfte werden den Platz rund um das Stoppelfeld aus Sicherheitsgründen freihalten.

Nicht jede und jeder darf beim Schäferlauf mitmachen

Nur wer Schäfer ist oder aus einer Schäfer-Familie stammt, darf am Schäferlauf teilnehmen. Die Siegerin und der Sieger werden zur Schäferkönigin beziehungsweise zum Schäferkönig gekrönt. Laut Veranstalter ist dies immer noch eine hohe Ehrung unter Schäferinnen und Schäfern. Die beiden Gewinner erhalten je ein Schaf, gestiftet vom Landesschafzuchtverband.

Alte Tradition ist UNESCO-Kulturerbe

Den Schäferlauf gibt es bereits seit dem Mittelalter, damit ist es eines der ältesten Heimatfeste Süddeutschlands. Seit 2019 ist die Veranstaltung immaterielles Kulturerbe der UNESCO - zusammen mit den Schäferläufen in Bad Urach (Kreis Reutlingen) und Wildberg (Kreis Calw). Jährlich zieht die Veranstaltung rund 100.000 Besucherinnen und Besucher an. 2020 und 2021 fiel der Schäferlauf wegen Corona aus.