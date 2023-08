Über Baden-Württemberg sind am Donnerstagabend teils schwere Gewitter hinweg gezogen. In manchen Regionen richtete das Unwetter Schäden an und beschäftigte die Feuerwehr.

Bevor es zum Wetterumschwung kommt, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch am Freitag noch vor starken Gewittern. Im Tagesverlauf und in der Nacht auf Samstag muss mit Starkregen bis 25 Liter pro Quadratmeter, vereinzelt auch bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit gerechnet werden. Zudem seien schwere Sturmböen bis 90 Stundenkilometer und Hagel mit einem Durchmesser bis zu drei Zentimeter möglich.

Campingplatz in Lindau und Zeltlager in Friedrichshafen evakuiert

Bereits am Donnerstagabend sind Gewitter über das Land gezogen und haben dabei einige Schäden angerichtet. Auf einem Campingplatz im bayerischen Lindau am Bodensee stürzten am Donnerstagabend mehrere Bäume um. Dabei wurden sechs Menschen verletzt, einer davon schwer. Das sagte ein Polizeisprecher dem SWR am Freitagmorgen. Weil weitere Gefahr drohte, wurde der Platz geräumt. Rund 900 Menschen wurden in der Inselhalle in Lindau untergebracht und dort unter anderem von Helfern des Roten Kreuzes versorgt. Nun soll der Platz begutachtet werden, zahlreiche Autos und Wohnmobile wurden beschädigt.

Auch ein Zeltlager in Friedrichshafen-Seemoos wurde evakuiert. Rund 300 Jugendliche und ihre Betreuer verbrachten die Nacht in einer Schule, verletzt wurde laut Polizei niemand. In Litzelbach, einem Teilort von Pfullendorf (Kreis Sigmaringen), schlug der Blitz in ein Wohngebäude mit Scheune ein. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Schaden von rund 700.000 Euro.

Auch in ein Wohnhaus in Mittelbiberach (Kreis Biberach) schlug der Blitz ein. Auch hier gab es keine Verletzten, der Schaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. In Herdwangen-Schönach (Kreis Sigmaringen) musste das "Eine Liebe-Festival" für einige Stunden unterbrochen werden.

Baum stürzt auf eine Stromleitung und ein Haus

In Fichtenau-Matzenbach ist laut Polizei ein Baum auf eine Stromleitung und ein Haus gefallen. Verletzte gab es nicht. In Bühlerzell (beides Kreis Schwäbisch Hall) stürzte ein Baum auf ein geparktes Auto.

Bei Althütte-Sechselberg (Rems-Murr-Kreis) ist ein Fußgänger beim Spaziergang im Wald von einem herabstürzenden Baum eingeklemmt worden. Für die Bergung musste laut Polizei die Höhenrettung angefordert werden.

Die Polizei Stuttgart meldete ebenfalls einige umgefallene Bäume, über nennenswerte Schäden ist bislang nichts bekannt. Laut Feuerwehr sei ein Baum gegen eine Fassade gefallen. Größere Einsätze habe es zunächst nicht gegeben.

Hunderte Einsätze in Freiburg nach Starkregen und Sturm

In und um Freiburg hat der Starkregen Keller und Straßen überflutet und zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. Bei der Freiburger Polizei sind nach eigenen Angaben 140 witterungsbedingte Notrufe eingegangen. Über die Integrierte Leitstelle sind rund 600 Einsätze abgearbeitet worden, davon betrafen laut Polizei rund 400 das Freiburger Stadtgebiet.

Verletzte gab es nach Angaben eines Feuerwehrsprechers aus der Nacht nicht. Es seien auch Bäume umgestürzt, außerdem sei eine abgerissene Stromleitung auf ein Auto gefallen. In einem Fall musste eine Person, die im nassen Keller eingeschlossen war, gerettet werden.

Das Wasser habe teils nicht nur wenige Zentimeter hoch gestanden. "Ich bin auf dem Weg zur Feuerwache durch etwa 30 Zentimeter hohes Wasser gefahren", sagte der Sprecher. "Wir hatten Dürre. Der Regen hat die vertrockneten Äste und Blätter an die Gullys gespült."

Der Verkehr sei für etwa 30 Minuten in Teilen vollständig zum Erliegen gekommen, berichtet das Polizeipräsidium Freiburg in einer Mitteilung. Es sei zu Verkehrsunfällen gekommen, weil Pkw-Fahrer vereinzelt auf Bäume fuhren, die auf der Fahrbahn lagen. Zahlreiche geparkte Autos wurden durch umfallende Bäume und Äste beschädigt, so die Polizei weiter.

Bahnstrecken wegen Gewitter-Auswirkungen gesperrt

Umgestürzte Bäume und Äste sorgten auch auf den Bahngleisen für Behinderungen. Die Bahn meldete am frühen Freitagmorgen zwei gesperrte Linien und Strecken: Betroffen seien der IRE 6 Tübingen - Sigmaringen und der RE 55 Sigmaringen - Hausen im Tal. Eingleisig befahren werden kann demnach die Strecke des RE 2 Donaueschingen - St Georgen.

Bei der S-Bahn Stuttgart waren die Strecken Kirchberg-Backnang sowie Winnenden-Backnang zeitweise gesperrt worden - wegen Bäumen und größerer Äste im Gleis. Inzwischen können die S-Bahnlinien hier wieder regulär verkehren.

Wetterlage mit Überraschungspotenzial

Nachdem in Baden-Württemberg tagelang drückende Schwüle herrschte, bestimmt in den kommenden Tagen ein Tief das Wetter. "Es zieht über die Nordsee bis nach Norwegen", sagte SWR-Wetterexperte Bernd Madlener. Es habe solche Kraft, dass es das Hitze-Hoch in Baden-Württemberg verdrängen könne.

Bevor es zum Wetterumschwung kommt und die schwüle Hitze endet, könne es am Freitag nochmal heftige Unwetter geben, sagte der SWR-Wetterexperte. "Starkregen, orkanartige Starkböen, großer Hagel, der auch die Größe von Tennisbällen erreichen kann, können auf Baden-Württemberg zukommen", so Madlener. "Die Wetterlage hat ein gewisses Überraschungspotenzial. Es kann auch an einigen Orten komplett ruhig bleiben." Worauf sich aber gefasst machen sollten, sind Sturmböen, die über das Land herziehen.

Kühlere Temperaturen am Wochenende in BW erwartet

Zum Wochenende sinken die Temperaturen. Am Freitag liegen die Temperaturen zwar noch bei um die 30 Grad, doch es ziehen viele Wolken übers Ländle, mit teils gewittrigem Regen. In Schwarzwaldhochlagen werden stürmische Böen erwartet.

Am Samstag ist es dann wechselnd bewölkt und weitgehend trocken. Im Südosten können sich aber auch gebietsweise Gewitter bilden. Die Temperaturen liegen bei 22 bis 25 Grad. In der Nacht zum Sonntag wird in Oberschwaben länger anhaltender Regen erwartet.

Verstärkt Schauer und Gewitter in den kommenden Wochen

Generell erwarten die Meteorologen in der nächsten Woche immer wieder Schauer und teils auch Gewitter. Die Temperaturen gehen weiter zurück und liegen am Montag nur noch bei um die 20 Grad. "Ein Schönwetterhoch, wie wir es letzte Woche hatten, können wir nicht erwarten", sagte ein Sprecher des DWD.

SWR-Wetterexperte Madlener geht von Temperaturen zwischen 17 und 24 Grad für die kommende Woche in Baden-Württemberg aus. Das sei auch davon abhängig, wie lange die Sonne sich blicken lässt. "Es kann zu kurzen Schauern und Gewittern kommen, aber es wird weitestgehend trocken und sonnig sein", sagte er.

Und ein Comeback des Sommers? "Der Sommer ist auf jeden Fall durch", erklärte Madlener. Ab 1. September sei der meteorologische Herbstanfang. "Es ist nicht besonders wahrscheinlich, die 30-Grad-Marke noch einmal zu durchbrechen."