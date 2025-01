Am Mittwoch ziehen dichte Wolkenfelder über das Land. In den Höhenlagen und im Allgäu gibt es Schnee. Nachmittags bleibt das Wetter weitestgehend trüb.

Am Mittwochmorgen kann es auf den Straßen in Baden-Württemberg noch glatt sein. Die Temperaturen liegen bei Werten zwischen minus 7 Grad in den höheren Albtälern und plus 1 Grad in Mannheim. Am Vormittag ziehen dichte Wolkenfelder über BW. In den höheren Lagen gibt es Schneeregen, auch im Allgäu kann es noch etwas schneien. Die ersten sonnigen Abschnitte des Tages gibt es vom Schwarzwald her. Nachmittags gibt es dann nur noch im Allgäu etwas Schneefall, sonst bleibt es ziemlich trüb. Die Temperaturen klettern auf Werte von 1 bis 4 Grad. Der Wind ist überwiegend schwach unterwegs.