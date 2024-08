Es ist wieder Zeit für Badehose und Eis: Viel Sonne und wenig Wolken führen am Wochenende zu einer kurzen Hitzewelle in Baden-Württemberg.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für Freitag und Samstag eine kurze aber intensive Hitzewelle. Bereits am Freitag klettern die Temperaturen merklich, am Samstag soll es dann noch etwas heißer werden, gefolgt von abendlichen Gewittern. Ab Sonntag sinken die Temperaturen dann wieder.

Der Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung vom 22. August 2024

Sommerwetter am Freitag in Baden-Württemberg

Ein Tiefdruckgebiet lenkt am Freitag warme Luft nach Baden-Württemberg. Das sonnige und wolkenlose Wetter treibt die Temperaturen über den Tag auf 26 bis 31 Grad. Somit startet am Freitag die zweitägige Hitzewelle - erst am Sonntag soll es wieder abkühlen.

Hitzewelle in BW: Am Samstag wird es heiß

Den Samstag über bleibt es sehr sonnig und heiß. Selbst im Bergland rechnen die Expertinnen und Experten des DWD mit Temperaturen um 28 Grad, am heißesten dürfte es rund um Karlsruhe werden. Hier soll es bis zu 35 Grad geben. Der bisherige Jahreshöchstwert von 36,3 Grad dürfte allerdings nicht geknackt werden.

DWD warnt vor Sturmböen am Samstag: Gefahr vor abbrechenden Ästen und Bäumen

Von Westen her sollen am Samstagabend erste Wolken, später dann auch Schauer und Gewitter ins Land ziehen. Die Luft kann sich laut DWD-Wetterexperte Marco Puckert daher den ganzen Tag über schwül anfühlen. Die Experten warnen vor stürmischen Böen und Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde. "Da brechen erste Äste ab und Bäume, die noch voll belaubt sind, haben teils schon Probleme, Stand zu halten", sagte ein Sprecher des DWD. Es sei Vorsicht geboten. Mit größeren Problemen wegen starker Regenfälle sei in Baden-Württemberg aber eher nicht zu rechnen.

Am Sonntag ist dann erst einmal Schluss mit Hitze. Die Temperaturen steigen dann nur noch auf 16 bis 24 Grad. Zu weiteren Gewittern soll es aber nicht kommen. Ab und zu lässt sich auch die Sonne blicken. Nur entlang der Donau und südlich davon bleibt es laut DWD auch den ganzen Tag bewölkt. Ganz vorbei ist der Sommer in Baden-Württemberg aber noch nicht. "Am Mittwoch oder Donnerstag könnte es wieder über 30 Grad gehen", so der DWD-Sprecher.