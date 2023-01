Winterwetter ist weiterhin keines in Sicht: Es bleibt in Baden-Württemberg regnerisch und mild. Im Schwarzwald sind in den nächsten Tagen örtlich große Regenmengen von 50 bis 100 Liter Regenwasser pro Quadratmeter zu erwarten. In einigen Teilen des Landes gibt es heute allerdings nach einer nassen Nacht eine Regenpause und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 9 Grad.