Der Freitag startet mit viel Sonne - vor allem im östlichen Teil von Baden-Württemberg. Von Westen her ziehen später erste Schauer ins Land. Am Nachmittag sind vereinzelt Gewitter möglich. Aber auch die Sonne setzt sich immer wieder mal durch. Die Temperaturen erreichen am Oberrhein immerhin noch bis zu 18 Grad. Zum Wochenende hin gehen die Temperaturen dann weiter runter und liegen nur noch zwischen 13 und 16 Grad.