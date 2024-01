per Mail teilen

Am Mittwoch halten sich meist viele Wolken, ab und zu fällt Regen. Am Nachmittag ist es im Norden Baden-Württembergs länger trocken und die Sonne kommt kurz heraus. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 15 Grad. In Böen weht starker bis stürmischer Westwind.