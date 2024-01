per Mail teilen

Am Dienstagmittag hat am Rottenburger Eugen-Bolz-Platz (Kreis Tübingen) eine Kundgebung gegen Rechtsextremismus stattgefunden. Laut Stadt seien rund 3.500 bis 4.000 Menschen vor Ort gewesen. Darunter viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Rentner und Menschen, die in ihrer Mittagspause zum Eugen-Bolz-Platz gekommen sind.