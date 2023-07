Auch am Dienstag wird es heiß: Die Wetteraussichten für Baden-Württemberg mit Claudia Kleinert. Neben lockeren Wolken zeigt sich die Sonne. In der Nacht ist der Himmel klar. Die Temperaturen sinken auf 19 bis 13 Grad. Am Dienstag scheint lange Zeit die Sonne und es wird extrem heiß. Die Höchstwerte liegen bei schwachem Südwestwind zwischen 31 Grad im Allgäu und 38 Grad in der Kurpfalz. Am Abend drohen von Frankreich und der Schweiz her Gewitter samt Unwettergefahr.