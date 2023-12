Steigende Kosten, leere Fördertöpfe: Wo bisher sozial geförderter und bezahlbarer Wohnraum entstehen sollte, werden immer häufiger Bauprojekte gestoppt. Zum Beispiel in Rottweil. Auch in Freiburg hinkt der Wohnungsbau dem Bedarf an Sozialwohnungen hinterher.