Wetter wird wechselhafter ab Donnerstag

Nachdem es am Mittwoch ziemlich sonnig und zwischen 13 und 14 Grad warm war, gewinnt der Regen ab Donnerstag Oberhand in Baden-Württemberg. Am Morgen wird es im Norden milder mit 5 bis 7 Grad, südwestlich der Alb gibt es Temperaturen um den Gefrierpunkt. Vormittags wird es im gesamten Westen und Norden regnen, im Südosten ist es noch trocken. Aber das ändert sich im Verlauf des Tages, zum Nachmittag hin rutscht dieser Regen zur Mitte des Landes und am Abend auch in Richtung Südosten, Allgäu und Bodensee. Wenn diese Wolken über den Hochschwarzwald ziehen, fällt dort zumindest oberhalb von 1.200 Metern ein bisschen Schnee. Die Temperaturen erreichen Werte von 10 bis 13 Grad, in mittleren Lagen im Mittelgebirge sind es 7 bis 9 Grad. Wechselhaft geht es dann in Richtung Wochenende weiter, es wird aber langsam etwas kühler.