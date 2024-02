Familie Xu aus Fellbach hat in der Corona-Pandemie Spaß am Tischtennis gefunden. Inzwischen sind Vater, Mutter, Sohn und die zwei Töchter begeisterte Ping-Pong-Player. Außer der Mutter, für die Tischtennis ein Hobby bleiben soll, haben alle anderen beschlossen, in einen Sportverein einzutreten und Turniere zu bestreiten. Vater Feng ist Coach, Chauffeur und Betreuer der Familie. Außerdem betreibt er ein China-Restaurant in Fellbach.