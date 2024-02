Beinamputierter Ukrainischer Soldat findet in Blaubeuren eine zweite Heimat

Ihor Bystrevskyi ist zurück in der Ukraine

Als Russland die Ukraine im Februar 2022 angreift, ist Ihor Bystrevskyi 19 Jahre alt. Dem Musikstudenten aus dem nordukrainischen Tschernihiw ist klar: Er will sein Land verteidigen. Dass sein Leben in den folgenden zwei Jahren eine solche Wendung nimmt, er in Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) neue Freunde und eine zweite Heimat findet, kann zu diesem Zeitpunkt noch niemand wissen.