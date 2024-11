Frostig begann das Wochenende in Baden-Württemberg. Das bleibt aber nicht lange so: Quasi über Nacht wird es wärmer, eine Warmfront zieht auf und bringt frühlingshafte Temperaturen.

Während mancherorts in Baden-Württemberg am Samstagmorgen noch Schnee liegt, können viele am Sonntag die Winterjacke im Schrank lassen. Das Wetter ändert sich nämlich deutlich. Wie es dazu kommt, erklärt SWR Wetterexperte Andreas Machalica: "Wir haben ein sehr starkes Orkantief auf dem Atlantik, das schiebt diese Warmfront von Westen, Südwesten über Nacht über Baden-Württemberg hinweg, mit teilweise dichten Wolken." Ganz im Norden, Richtung Odenwald und Main könne es ein bisschen tröpfeln. Außerdem werde der Wind kräftiger, vorallem in höheren Lagen des Schwarzwalds oder auf der Schwäbischen Alb.

Am Sonntag Wärmeeinbruch mit zweistelligen Temperaturen

Auf den Frost folgt also regelrechtes Frühlingswetter: "Morgen haben wir dann hinter dieser Warmfront den Weg frei für extrem milde Luft, die aus Südwesteuropa zu uns kommt, aus Richtung Spanien, Portugal. Wir erleben dann einen richtigen Wärmeeinbruch. Also vom Novemberwinter quasi in den Novemberfrühling", so Machalica. Vielerorts in Baden-Württemberg gibt es seinen Angaben zufolge am Sonntag zweistellige Termperaturen. "Für viele sind das dann zwischen 11 und 18 Grad, wobei es am wärmsten wird am Oberrhein und am Westrand des Schwarzwalds." Ein bisschen weniger mild werde es südlich der Donau, in Oberschwaben und am Bodensee - dort seien es 8 bis 9 Grad in der Spitze.

Dem SWR-Wetterexperten zufolge fühle sich das Wetter am Sonntag "schon richtig warm an". Heißt für den Sonntagsspaziergang: "Die ganze Wintergarderobe, Schal, Mantel, Handschuhe, können erstmal zuhause bleiben", so Machalica.

Montag auch noch bis zu 18 Grad in BW

Am Montag bleibe es auch noch warm, mit Temperaturen bis zu 17 oder 18 Grad in Baden-Württemberg. "Der Montag startet trocken und verbreitet auch mit Sonnenschein. Es wird dann allerdings eine neue Front erwartet im Laufe des Montags, von Westen her", so der SWR-Wetterexperte. Diese bringe dann wieder Regen und am Dienstag und Mittwoch kühlt es etwas ab. "Wir haben dann nicht mehr diese extrem hohen Temperaturen, andererseits wird es aber auch erst mal nicht mehr so richtig winterlich", so Machalica. Generell gehe es mit dem Wetter dann wechselhaft weiter.

Der Schnee schmilzt also wohl erstmal - ob er im Advent zurückkommt, ist allerdings noch nicht absehbar.