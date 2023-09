per Mail teilen

Der ADAC will die Flugtaxis der badischen Firma Volocopter ab Ende 2024 zusätzlich zu Rettungshubschraubern einsetzen. Bei einem ersten öffentlichen Test startete am Donnerstag in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) eine Maschine im typischen ADAC-Gelb, allerdings noch ohne Besatzung.