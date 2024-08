In Baden-Württemberg drohen schwere Unwetter. In einer Mitteilung des Innenmininisteriums ist auch von Blitzschlag, Hagel und Sturmböen die Rede.

Menschen in Baden-Württemberg sollten sich nach Behördenangaben am Freitag vor Unwettern in acht nehmen. Es drohe extreme Gefahr durch Blitzschlag, Hagel und schwere Sturmböen, teilte das Innenministerium am Mittag mit und beruft sich dabei auf den Deutschen Wetterdienst (DWD). Betroffen seien die Regierungsbezirke Karlsruhe, Freiburg und Tübingen.

Rund zwei Zentimeter großer Hagel möglich

Vereinzelt seien extrem schwere Gewitter mit heftigem Starkregen zu erwarten, heißt es in der Mitteilung. Dabei könnten in kurzer Zeit bis zu 50 Liter pro Quadratmeter fallen. Außerdem könnten sich Hagelkörner mit einer Größe von etwa zwei Zentimetern bilden.

In BW drohen örtlich Überflutungen

Die Warnung gilt bis um 1 Uhr in der Nacht auf Samstag. In diesem Zeitraum müsse man auch mit örtlichen Überflutungen rechnen. Außerdem könne der Verkehr dadurch erheblich behindert werden.