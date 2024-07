In den kommenden Tagen bleibt das Wetter in Baden-Württemberg wechselhaft mit teilweise viel Sonne und Hitze. Aber auch Schauer und Gewitter ziehen wieder übers Land.

Am Mittwochabend ist über Rastatt ein schweres Unwetter hinweggezogen und hat große Schäden verursacht. Schon am Freitag drohen erneut Gewitter und Starkregen in Baden-Württemberg. Zunächst gibt es aber nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einen Mix aus Sonne und Schauern. Dabei kann es am Donnerstagvormittag örtlich zu Gewittern kommen. Im Tagesverlauf scheint teils die Sonne, teils wird es bewölkt. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte von 24 bis 30 Grad am nördlichen Oberrhein. Aus Südwesten kommt weiter sehr warme und feuchte Luft ins Land. Der Wind weht nach der Vorhersage der Wetterexperten nur schwach. Bei Gewittern könne es aber auch stürmisch werden.

In der Nacht ziehen Schauer und Gewitter durch BW

In der Nacht zum Freitag erwarten die Meteorologinnen und Meteorologen bei anfangs geringer Bewölkung zunächst einzelne durchziehende Schauer und Gewitter, die ab der zweiten Nachthälfte häufiger werden können. Dabei seien lokal Starkregen um die 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich. Stellenweise kann der Starkregen laut DWD sogar mit bis zu 35 Litern pro Quadratmeter herunterkommen. Auch kleinkörniger Hagel und stürmische Böen um die 70 Kilometer pro Stunde könnten auftreten.

Gänzlich unerwartet zog am Mittwochabend ein heftiges Unwetter über Rastatt:

Ab Freitag steigt die Unwettergefahr

Am Freitag steigt das Unwetterpotential: Von Frankreich her zieht ein Gewittertief nach Deutschland, so SWR-Wetterexperte Andreas Machalica. Der DWD erwartet dann viele Schauer, mancherorts auch schwere Gewitter. Insbesondere am Freitagnachmittag könne es Starkregen mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit geben. Dazu rechnen die Wetterexperten mit Sturmböen mit etwa 80 Kilometer pro Stunde und bis zu zwei Zentimeter dicken Hagelkörnern. Vor allem Südbaden, der Bodensee und das Allgäu seien betroffen, sagt Machalica: "Wo genau die Schwerpunkte sind, ist aber schwer einzuschätzen." Im Hochschwarzwald erreichen die Temperaturen maximal 20 Grad, sonst liegen die Höchstwerte zwischen 23 und 26 Grad.

Am Samstag beruhigt sich die Wetterlage nach Informationen des DWD. Vielerorts wechseln sich Sonne und Wolken ab. Örtlich sind auch Schauer möglich. Die Temperaturen erreichen nur noch maximal 23 Grad am Rhein.