per Mail teilen

Hacker greifen immer wieder Krankenhäuser an. Für ihr Engagement bei der Cybersicherheit wurden vier Unikliniken in BW ausgezeichnet.

Die vier baden-württembergischen Universitätskliniken in Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm sind am Freitag beim Cybersicherheitsforum in Stuttgart mit dem Sicherheitspreis des Landes ausgezeichnet worden. Damit sollen nach Angaben des Innenministeriums Projekte zum Schutz vor Cyberattacken gewürdigt werden.

Ausgezeichnet werden die vier Universitätskliniken für eine innerbetriebliche Kampagne, mit der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Cyberangriffen auf Krankenhäuser gewarnt werden. Dadurch sollen sie mit leicht verständlichen Inhalten für die Risiken krimineller Angriffe und den Umgang mit Informationstechnologie sensibilisiert werden.

Mit dem Projekt seien 80 Prozent der rund 40.000 Beschäftigten aus allen Berufsgruppen erreicht worden, teilte das Innenministerium mit.

Cyberkriminelle fokussieren sich auf Kliniken

Der Schutz vor Angriffen im Netz wird laut Innenministerium immer wichtiger, weil Staaten, Unternehmen und Bevölkerung mit einer Welle von Datendiebstählen und Sabotageakten konfrontiert sind.

Nach einer Studie des Digitalverbands Bitkom ist der Schaden für die deutsche Wirtschaft durch Cyberattacken und Industriespionage im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert von knapp 267 Milliarden Euro gestiegen.

Laut Kriminalstatistik des Jahres 2023 konzentrieren sich Cyberkriminelle zunehmend auf bedeutsame Ziele - wirtschaftlich starke Unternehmen oder die sogenannte kritische Infrastruktur, wie etwa Kliniken. In diesen Fällen können die Angriffe schwere Konsequenzen für die Bevölkerung haben, so die Befürchtung aus dem Innenministerium.

Plötzlich geht nichts mehr: Hacker haben alles lahmgelegt. Selbst Krankenhäuser werden zum Ziel von Cyberangriffen:

Cyberkriminalität nimmt rasant zu | SWR Zur Sache! Baden-Württemberg

Cyberattacken auf Kliniken sind längst Realität: Allein zwischen den Jahren 2016 und 2021 wurden nach Angaben des Innenministeriums in Deutschland sechs Kliniken und Forschungseinrichtungen Opfer von IT-Angriffen.

Weitere folgten: Betroffen waren in Baden-Württemberg unter anderem die SLK-Kliniken Heilbronn, wobei nach Angaben des Klinikums keine allumfassenden Schäden zu verbuchen waren. Auch das Klinikum Esslingen wurde im vergangenen Jahr Ziel eines Hackerangriffs.