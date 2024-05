Datenklau im Krankenhaus: Immer mehr Hackerangriffe auf Kliniken

per Mail teilen

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen werden immer häufiger zum Ziel von Cyberattacken. Auch die SLK-Kliniken Heilbronn waren bereits betroffen. Sind unsere Daten noch sicher?

Mit der zunehmenden Digitalisierung wächst auch die Gefahr von Hackerangriffen. Besonders heikel wird es, wenn es um sensible Daten geht wie zum Beispiel Krankenhausakten. Immer häufiger versuchen kriminelle Hacker, Krankenhäuser oder auch Pflegeeinrichtungen lahmzulegen. Auch die SLK-Kliniken in Heilbronn wurden bereits Ziel solcher Cyberattacken. So wurde beispielsweise schon mehrfach versucht, Krankenhausdaten abzugreifen, erklärte ein Klinik-Sprecher.

Cyberattacken: Das SLK-Klinikum in Heilbronn musste noch keine allumfassenden Schäden verbuchen. SWR

SLK-Kliniken: "Es wird immer schwerer, Netzwerkübergänge zu kontrollieren."

Bisher mussten die SLK-Kliniken allerdings noch keine allumfassenden Schäden verbuchen, heißt es. Dennoch ist immer größere Vorsicht geboten: Die Zahl der Schnittstellen und Datenverbindungen mit dem Internet wachse kontinuierlich und immer mehr Digitalisierungsprojekte benötigen eine weitere "Öffnung" der Kliniknetze, so der Sprecher weiter.

Dies macht es herausfordernder, klare Grenzen zwischen internen und externen Netzen zu definieren und die Netzwerkübergänge zu kontrollieren.

Aufgrund ihrer Größe gehören die SLK-Klinken zur kritischen Infrastruktur und sind damit auch zu besonderen Schutzmaßnahmen verpflichtet. Dabei orientiert man sich an einem bundeseinheitlichen Sicherheitsstandard, der regelmäßig geprüft wird, heißt es weiter.

Nach Einschätzung des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik ist die Bedrohungslage im Gesundheitswesen aktuell so hoch wie noch nie.