Zug im Nördlinger Bahnhof entgleist: Ermittlungen gegen Unbekannt

Die Bahnstrecke bei Nördlingen ist wegen des entgleisten Zuges teilweise noch gesperrt. Vor knapp einem Jahr war dort schon einmal ein Zug entgleist.

Der entgleiste Zug in Nördlingen muss von einem Spezialkran wieder auf die Schienen gehoben werden. Bayerischer Rundfunk, Tobias Hildebrandt

Nach dem Zugunfall am Nördlinger Bahnhof am Mittwoch ermittelt die Bundespolizei wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Ein ähnlicher Unfall in Nördlingen Ende vorigen Jahres ist dagegen laut Polizei auf menschliches Versagen zurückzuführen.

Der rote Regionalzug stand am Donnerstag immer noch beim Bahnhof Nördlingen, kurz bevor der Bahnsteig beginnt. Die Räder eines Waggons knapp neben der Bahnschiene. Die Bahn war am Mittwochnachmittag von Aalen über Nördlingen nach Harburg (Kreis Donau-Ries) unterwegs.

Bei dem Unfall wurde keiner der knapp 20 Fahrgäste verletzt, so die Bundespolizei. Der Zug war kurz vor seinem Halt in Nördlingen schon sehr langsam gefahren. Warum er entgleiste, ist noch unklar. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden rund 350.000 Euro.

Ähnlicher Fall in Nördlingen im Oktober 2021

Schon im Oktober 2021 war ein Zug an ziemlich genau derselben Stelle entgleist. Damals war ein Bedienungsfehler des Fahrdienstleiters im Bahnhof Nördlingen Ursache für das Unglück. Er hatte eine Weiche genau in dem Moment gestellt, als der Zug darüber fuhr - so das Ermittlungsergebnis der Bundespolizei.

Schienenersatzverkehr nach Nördlingen

Nachdem jetzt erneut ein Zug entgleiste, ist die Bahnstrecke zwischen Bopfingen (Ostalbkreis) und Nördlingen (Kreis Donau-Ries) weiter gesperrt. Züge aus Aalen wenden in Bopfingen. Es gibt einen stündlichen Schienenersatzverkehr nach Nördlingen.

Der verunglückte Zug muss mit einem Spezialkran wieder aufs Gleis gehoben werden. Auch Schienen und Gleisbett müssen repariert werden, so ein Sprecher. der Bundespolizei. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist noch offen.

Untersuchungen laufen

Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Unglücken besteht, wollte die Deutsche Bahn noch nicht beantworten. Die Ursache werde mit den Behörden sorgfältig untersucht. Zu den laufenden Ermittlungen äußere man sich nicht, teilte eine Sprecherin mit.

Neben Ermittlern der Bundespolizei sind auch Mitarbeiter der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung in Nördlingen vor Ort. Die Bundesstelle hat zu dem Unfall Untersuchungen aufgenommen, genau wie bei dem Vorfall im Oktober 2021. Mit einem Ergebnis sei in einigen Wochen zu rechnen.