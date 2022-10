Von Ulm nach Wien: Donau Symphonie feiert Weltpremiere

Mit einem Spaziergang an der Donau fing für den Ulmer Unternehmer Walter Feucht und den Komponisten Frank Wildhorn alles an. Danach erfüllte sich ein musikalischer Kinderheitstraum.

Bei einem Donauspaziergang mit seinem Freund und Komponisten Frank Wildhorn sei die Idee entstanden, erzählt Walter Feucht. Damals war Wildhorn, den er seit vielen Jahren kennt, wegen der Planungen für die Aufführung seines Musicals "Dracula" auf der Ulmer Wilhelmsburg bei ihm zu Besuch. Bei diesem Spaziergang sprach er mit Wildhorn über seine musikalische Idee. Seit Johann Strauss habe eigentlich niemand mehr etwas Großes zur Donau geschrieben, sagte Feucht damals - "eigentlich müsste man da eine Symphonie schreiben."

Der schicksalhafte Donau-Spaziergang von Frank Wildhorn (links) und Walter Feucht wurde auf einem Foto festgehalten. Quelle: privat

Bei seinem Freund Frank Wildhorn stößt Feucht mit seiner Idee auf offene Ohren: Seitdem er acht Jahre alt sei, träume er davon, eine Symphonie zu komponieren, erzählt ihm der weltbekannte New Yorker Komponist. Wildhorn interessiert sich auch persönlich für die Bedeutung der Donau für Ulm und für Europa - sein Vater ist Ungar, seine Mutter stammt aus Moldawien.

Wiener Symphoniker zeichnen Donau Symphonie auf

Und so erteilt Walter Feucht seinem Freund den Auftrag für eine Donau Symphonie. Vom Ulmer Donauufer aus reist die Idee bis an die Pazifikküste der USA: Wildhorn schreibt die knapp 60 Minuten lange Liebeserklärung an die Donau und ihre Geschichte 2020 auf Hawaii, dann geht es zurück an die Donau. Dieses Mal aber nach Wien, wo die Wiener Symphoniker die neun Sätze im vergangenen Jahr für eine CD aufzeichneten - und zwar in großer Besetzung, mit fast 100 Musikerinnen und Musikern.

Uraufführung der Donausymphonie im Goldenen Saal in Wien

Doch damit nicht genug: Die Wiener Symphoniker kündigten an, die Donau Symphonie auch aufführen zu wollen. Und von Wien aus könnte die Donau Symphonie in die ganze Welt gehen, meint Walter Feucht. "Es gibt Anfragen vom Nationalorchester Neuseeland, es gibt Anfragen aus Athen, aus Tokio und Hollywood." Der Fokus liegt jetzt aber erst einmal auf der Weltpremiere der Donau Symphonie am 3. November im Goldenen Saal des Musikvereins Wien.