Ein vermisster Wanderer aus dem Kreis Neu-Ulm ist tot in einer Schlucht in Österreich gefunden worden. Die Familie hatte Alarm geschlagen, nachdem der Mann nicht wie verabredet zurückkam.

Rettungskräfte haben in Tirol in Österreich einen vermissten Wanderer aus dem Kreis Neu-Ulm tot gefunden. Wie der 77-Jährige ums Leben kam, ist noch nicht klar, teilte die Polizei mit.

Demnach war der Senior zu einer mehrtägigen Wandertour in den Lechtaler Alpen aufgebrochen. Als er am Montag nicht wie vereinbart an einem Bahnhof ankam, alarmierte die Familie des Mannes die Rettungskräfte.

Feuerwehr, Bergrettung und Polizei sucht nach dem Wanderer

Am Montagabend begann eine groß angelegte Suchaktion von Bergrettung, Alpinpolizei und Feuerwehr, die am Dienstag fortgesetzt wurde. Die Helfer fanden den 77-Jährigen in einem Bachbett im Bereich der Schnanner Klamm, sie konnten ihn nur noch tot bergen.

Todesursache des Senior aus dem Kreis Neu-Ulm unklar

Warum der Mann starb, ist noch unklar, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es gebe kein Anzeichen von Fremdverschulden. Die Schlucht ist allerdings auch kein unwegsames Gelände, so ein Polizeisprecher. In den vergangenen Tagen herrschte zudem gutes Wetter. Eine Obduktion des Leichnams soll nun Klarheit bringen.