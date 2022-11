15-Jährige und Senior im Ostalbkreis vermisst

Seit Sonntag sucht die Polizei nach einer 15-Jährigen aus Hüttlingen. Zeitgleich wird ein 74-jähriger Mann aus Schwäbisch Gmünd vermisst. Er wurde auch per Hubschrauber gesucht.

Im Ostalbkreis werden derzeit unabhängig voneinander zwei Personen vermisst. Von der 15-jährigen Jugendlichen aus Hüttlingen (Ostalbkreis) fehlt jede Spur. Sie verließ am Sonntag gegen 15 Uhr das Haus. Als sie am Abend nicht zurückkehrte, meldete sie ihre Familie als vermisst. Hintergründe zu ihrem Verschwinden hat die Polizei nicht öffentlich gemacht. Eine großangelegte Suchaktion beispielsweise mit Hunden wurde nicht eingeleitet, da es keinen Ort als Anhaltspunkt für eine solche Suche gibt, so ein Sprecher der Polizei. Es sei auch durchaus möglich, dass sich die Jugendliche nicht im Raum Aalen aufhalte.

Die Polizei beschreibt sie als 163 Zentimeter groß, schlank und sportlich, mit heller Haut, großen braunen Augen und schwarzen, schulterlangen Haaren. Sie ist vermutlich ganz in schwarz gekleidet: schwarze, fast kniehohe Schnürstiefel, schwarze Jeans und Kapuzenpulli, eine schwarze Jacke mit roter "rcv"-Aufschrift und eine schwarze Lederhandtasche.

Hubschrauber und Rettungshundestaffel suchen Senior

Unabhängig davon wird seit Dienstagmorgen ein 74-jähriger Mann aus Schwäbisch Gmünd vermisst. Laut Polizei verließ er am Vormittag seine Wohnung Richtung Stadtgebiet und kehrte nicht zurück. Am Abend setzte die Polizei für die Suche einen Hubschrauber ein, auch eine Rettungshundestaffel war im Einsatz. Der Mann ist etwa 175 Zentimeter groß, schlank, geht leicht vornübergebeugt und hat kurze, graue Haare. Er trägt eine Jeans und eine graue Steppjacke. Hinweise bitte an die Polizei in Schwäbisch Gmünd.