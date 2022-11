Ein seit Dienstagmorgn vermisster 74-jähriger Mann aus Schwäbisch Gmünd ist am Donnerstagnachmittag tot aufgefunden worden. Er lag in Böbingen an einer Straße.

Ein seit Dienstag vermisster Mann aus Schwäbisch Gmünd ist nach Mitteilung der Polizei tot aufgefunden worden. Der 74-Jährige wurde am Donnerstagnachmittag in Böbingen (Ostalbkreis) an einem Straßenrand entdeckt. Polizei geht von natürlichem Tod des Mannes aus Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem natürlichen Tod des Mannes aus. Fremdeinwirkung war nicht festgestellt worden. Der 74-Jährige hatte seine Wohnung an Dienstag in Richtung Stadtgebiet verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Nach dem Mann war auch mit einem Hubschrauber und mit einer Rettungshundestaffel gesucht worden. #Update am 25.11.2022 Die Suche nach der seit Dienstag vermissten Person aus Schwäbisch Gmünd ist beendet. Der 74-jährige Mann wurde am Donnerstag am Straßenrand beim Beiswanger Weg in Böbingen tot aufgefunden. Zum Tod der Person gibt es keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. https://t.co/LQEbBIl2ii Im Ostalbkreis wird seit 19. November ein 15-jähriges Mädchen aus Hüttlingen vermisst. Bislang sind nach Mitteilung der Polizei nur wenige Hinweise auf den Verbleib der Jugendlichen eingegangen.