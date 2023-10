per Mail teilen

Die Abschiebung eines Kameruners aus der Landeserstaufnahmestelle in Ellwangen hatte 2018 für viel Aufsehen gesorgt. Nun soll der Fall vor das Bundesverfassungsgericht.

Der ehemals in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) Ellwangen (Ostalbkreis) untergebrachte Flüchtling Alassa M. hat wegen eines Polizeieinsatzes zu seiner Abschiebung im Jahr 2018 eine Verfassungsbeschwerde eingereicht. Wie das Bundesverfassungsgericht bestätigte, sei die mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) und PRO ASYL eingereichte Beschwerde am Donnerstag eingegangen.

Die Verfassungsbeschwerde richtet sich den Organisationen zufolge gegen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom Juni dieses Jahres, das nach ihrer Auffassung das Grundrecht auf Schutz der Wohnung verletzt habe. Das teilten sie am Donnerstag mit.

Kameruner wurde nachts aus seinem Zimmer geholt

Im Fall Alassa M. ging es um eine geplante Abschiebung im Juni 2018 in der LEA Ellwangen. Polizeibeamte hatten damals das Zimmer des Kameruners in der Nacht betreten, um ihn abzuschieben. Gegen dieses Vorgehen hatte er geklagt, war allerdings vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gescheitert. Die Richter ließen eine Revision zu, um grundsätzlich klären zu lassen, ob ein Zimmer in einer Flüchtlingsunterkunft wie der Landeserstaufnahmestelle denselben Schutz genießt wie eine Wohnung.

Das Bundesverwaltungsgericht entschied dann im Juni dieses Jahres: Zimmer in Flüchtlingsunterkünften seien als Wohnungen anzusehen, die einem besonderen grundrechtlichen Schutz unterliegen. Zugleich hat das Gericht in Leipzig es aber als rechtmäßig eingestuft, dass die Polizei das Zimmer eines Flüchtlings betritt, um ihn zur Abschiebung abzuholen. Das bloße Betreten eines Zimmers oder einer Wohnung sei keine Durchsuchung, für die laut Verfassung eine vorherige Anordnung eines Richters nötig wäre (Az.: BVerwG 1 C 10.22).

Anwältin verweist auf Unverletzlichkeit der Wohnung

Die Flüchtlingsorganisationen sehen durch das Urteil den grundrechtlichen Schutz der Wohnung entkernt. "Die Unverletzlichkeit der Wohnung ist wenig wert, wenn staatliche Akteure die Zimmer in Erstaufnahmeeinrichtungen nach Belieben und sogar nachts betreten können", kritisierte GFF-Rechtsanwältin Sarah Lincoln.

Verfassungsbeschwerde - was ist das? Die Verfassungsbeschwerde ist eine spezielle Klageart beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Mit ihr können Menschen in Deutschland ihre im Grundgesetz garantierten Rechte und Freiheiten gegenüber dem Staat durchsetzen. Eine Verfassungsbeschwerde hat Aussicht auf Erfolg, wenn ein bestimmtes Handeln des Staates unzulässig Grundrechtspositionen verletzt. Die Kläger (in diesen Fällen auch "Beschwerdeführer" genannt) müssen dafür aber geltend machen, dass sie selbst und direkt durch eine bestimmte staatliche Maßnahme betroffen sind. Wichtig: Eine Verfassungsbeschwerde kommt erst dann in Frage, wenn anderweitiger Rechtsschutz (etwa vor anderen Gerichten) nicht möglich ist. Man muss also zunächst vor den Fachgerichten, wie etwa den Verwaltungsgerichten klagen. Die Verfassungsbeschwerde ist die mit Abstand am häufigsten vorkommende Klageart beim Verfassungsgericht. Im Ergebnis hat aber nur ein sehr geringer Anteil der eingereichten Klagen Erfolg.

Gerade Geflüchtete, die häufig durch Krieg, Verfolgung und Flucht schwer traumatisiert seien, bräuchten einen geschützten Rückzugsraum. "Warum kann die Polizei nicht klopfen und warten, bis ich an die Tür komme? Stattdessen stürmt sie einfach nachts mein Zimmer, ohne Vorankündigung, ohne Abwarten und vor allem ohne einen Durchsuchungsbeschluss", kritisiert der Beschwerdeführer Alassa M..