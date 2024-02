per Mail teilen

Ulms neuer Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD) ist am Donnerstagnachmittag offiziell in sein Amt eingeführt worden. Der Gemeinderat ist dafür zu einer Sondersitzung zusammengekommen.

Nach seiner Wahl im Dezember ist Martin Ansbacher am Donnerstag im Ulmer Rathaus als Oberbürgermeister der Stadt vereidigt worden. Den Eid legte er zum Klang der Schwörglocke ab. Seinen Dienst tritt Ansbacher offiziell am Freitag an.

Oberbürgermeister Martin Ansbacher erhält die Amtskette von seinem Vorgänger Gunter Czisch. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Vereidigt wurde Ansbacher von der dienstältesten Stadträtin, Helga Malischewski (Freie Wähler). Es sei für sie "eine Ehre, dass ich das machen darf", sagte sie dem SWR vorab. Malischewski hatte vor acht Jahren schon Ansbachers Vorgänger Gunter Czisch (CDU) vereidigt.

Vorgänger Czisch hängt Ansbacher die Amtskette um

Czisch hat seinem Nachfolger in der Sondersitzung am Nachmittag die traditionelle, goldene Amtskette umgehängt. Die Übergabe von einem zum nächsten Oberbürgermeister hat in Ulm eine lange Tradition. Zunächst wollte Czisch nicht zur Vereidigung seines Nachfolgers kommen. Das hatte viele irritiert, der 60-Jährige entschied sich schließlich um.

Der 47-jährige Jurist Ansbacher war bislang SPD-Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. Im Dezember hatte er unerwartet die Stichwahl gegen Amtsinhaber Czisch gewonnen, der am Montag offiziell verabschiedet worden war.

Das sagen Stadträte über Martin Ansbacher

Das künftige Amt werde für Ansbacher "viel Neuland sein", davon geht Stadträtin Helga Malischewski aus. Ihr Ratskollege Ralf Milde (FDP) beschrieb Ansbacher als "integer, klug und zuverlässig". Thomas Kienle von der CDU hält Ansbacher für lernfähig und einen, "der mit den Menschen gut kann". Was ihm noch fehle, sei eine "Vision, wo die Stadt hin soll".