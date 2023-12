Ulm überrascht bei seiner OB-Wahl mit dem Ergebnis: Amtsinhaber Gunter Czisch holt zwar die meisten Stimmen. Für eine Wiederwahl reicht es im ersten Wahlgang aber nicht. Eine Analyse der Zahlen.

Amtsinhaber Gunter Czisch holt die meisten Stimmen. Für eine Wiederwahl reicht es im ersten Wahlgang aber nicht. In einer Stichwahl muss er gegen den Zweitplatzierten, Martin Ansbacher, antreten. Welche Überraschungen die Wahl am 3. Dezember sonst noch bereit hielt.

1. Ansbacher und Schwelling sind starke Konkurrenz

Vor acht Jahren, im November 2015, wurde Gunter Czisch zum neuen Oberbürgermeister der Stadt Ulm gewählt. Damals konnte er sich bereits im ersten Wahlgang mit fast 53 Prozent der gültigen Stimmen durchsetzen. Diesmal erhielt Czisch mit 43 Prozent fast zehn Prozentpunkte weniger. Der Grund aus seiner Sicht: das starke Abschneiden der Grünen Lena Schwelling. Sie konnte knapp 21 Prozent der Stimmen holen und damit deutlich mehr, als Birgit Schäfer-Oelmayer, die 2015 für die Grünen antrat. Der SPD-Kandidat Ansbacher (29,7 Prozent) erreichte in etwa das Ergebnis der SPD vor acht Jahren (Martin Rivoir, 29,9 Prozent).

2. Die Grünen in Ulm legen zu

Die grüne Kandidatin Lena Schwelling war dennoch nicht ganz zufrieden mit ihrem Ergebnis. "Es sind keine leichten Zeiten für uns Grüne. Nichtsdestotrotz ist das eine Personenwahl und es hilft nichts, mit dem Finger nach Berlin oder Stuttgart zu zeigen. Sondern das ist eine Ulmer Wahl gewesen", sagte sie nach dem ersten Wahlgang im Ulmer Rathaus. Sie ist bei der Stichwahl nicht mehr dabei. Ob sie eine Wahlempfehlung für Czisch oder Ansbacher abgeben wird, will sie nach Gesprächen mit beiden entscheiden.

Wir haben hier alles gegeben, aber es hat nicht gereicht.

3. Czisch gewinnt in allen Wahlbezirken

In jedem der 141 Stimm- und Briefwahlbezirke liegt Amtsinhaber Czisch auf dem ersten Platz. Die meisten Prozente bekam er in Einsingen (58 Prozent), Unterweiler (57 Prozent) und Gögglingen (57 Prozent). In zehn von 16 Stadtteilen kam er auf mindestens 50 Prozent der Stimmen. Am Wenigsten gab es für ihn in der Weststadt (35 Prozent). Kontrahent Martin Ansbacher war in Söflingen am stärksten. Dort holte der SPD-Kandidat 35 Prozent.

4. Wahlbeteiligung "nicht gut"

40 Prozent der insgesamt rund 91.000 Wahlberechtigten Ulmerinnen und Ulmer haben am Sonntag gewählt. Das ist laut Ulms Erstem Bürgermeister und Wahlleiter, Martin Bendel, vor allem eins: "Nicht gut". Im Vergleich zur Oberbürgermeisterwahl vor acht Jahren, wo sich von gut 90.000 Wahlberechtigten noch 42,5 Prozent beteiligten, waren es diesmal nur noch 40,1 Prozent.

Da ist noch Luft nach oben. Deshalb hoffe ich, dass in 14 Tagen alle Ulmerinnen und Ulmer tatsächlich ins Wahllokal gehen.

Am 17. Dezember werden die Ulmerinnen und Ulmer erneut zur Wahlurne gebeten, wenn Gunter Czisch und Martin Ansbacher nur noch zu zweit ins Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters gehen.