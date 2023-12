Junge gerät vor dem Donaubad unter ein Auto

per Mail teilen

Am Donaubad in Neu-Ulm ist ein Kind unter ein Auto geraten. Dabei wurde der Junge im Grundschulalter nach ersten Angaben der Polizei schwer bis lebensgefährlich verletzt.

Zahlreiche Rettungs- und Feuerwehrautos sind am Donnerstagnachmittag am Donaubad in Neu-Ulm. Ein Grundschulkind ist unter einen PKW geraten und schwer bis lebensgefählich verletzt worden. Der Unfall hat sich laut Polizei auf dem Parkplatz des Donaubades ereignet, als ein Autofahrer den Jungen beim Einparken erfasste. Der Fahrer steht unter Schock.

Verletzter Junge wird unter dem Auto befreit und in Klinik gebracht

Der Junge wurde noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte unter dem Auto befreit und in eine Klinik gebracht. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete den Einsatz eines Gutachters an. Der Parkplatz war zeitweise für ankommende Autos gesperrt.