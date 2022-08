per Mail teilen

Im Legoland Günzburg sind bei einem Unfall auf einer Achterbahn am Donnerstag mehr als 30 Menschen verletzt worden. Laut Polizei ist ein Achterbahnzug auf einen anderen aufgefahren.

Der Unfall ereignete sich im Bahnhofsbereich der Achterbahn "Feuerdrache". Ein Zug habe dort ordnungsgemäß gehalten. Ein nachfolgender Zug sei dann aufgefahren, so Dominik Geißler, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Zuletzt korrigierte die Polzei die Zahl der Verletzten auf 31, ein Mensch sei schwer verletzt worden. Viele hätten unter anderem Prellungen und Schürfwunden erlitten. Zuvor war von 34 verletzten Fahrgästen die Rede.

Beide Züge seien inzwischen geräumt, viele der Verletzten werden vor Ort versorgt, so Dominik Geißler. Der Bereich um die Achterbahn sei abgesperrt. Man habe dort auch nach möglichen weiteren Verletzten gesucht.

Nach Unfall auf Achterbahn "Feuerdrache" im Legoland in Günzburg: Ein Großaufgebot an Rettungskräften und Feuerwehr stehen rund um den Freizeitpark. Mario Obeser

Wieviele Menschen zum Zeitpunkt des Unfalls in den beiden Achterbahnzügen saßen, ist laut dem Polizeisprecher derzeit noch nicht klar. Der bekannte Freizeitpark in Günzburg sei trotz des Unfalls am Donnerstagnachmittag geöffnet geblieben. Nur der Unfallbereich war abgesperrt.

Achterbahn "Feuerdrache" fährt mit bis zu 29 km/h

Was zu dem Auffahrunfall der Achterbahnzüge führte, ist noch unklar. Die Achterbahn "Feuerdrache" sei nach Angaben des Freizeitparks mit acht Metern pro Sekunde unterwegs, was einem Tempo von 29 km/h entspricht.

Ein großes Aufgebot an Rettungskräften und Feuerwehr ist vor Ort. Auch drei Rettungshubschrauben waren im Einsatz.