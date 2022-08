Nach Achterbahn-Unglück: Wieder Besucher im Freizeitpark Klotten

per Mail teilen

Drei Tage nach dem Achterbahn-Unglück in Klotten hat der Wild- und Freizeitparks im Kreis Cochem-Zell wieder geöffnet. Die Achterbahn ist aber noch nicht wieder in Betrieb.

Schon vor der Öffnung hatte der Park auf seiner Homepage angekündigt, dass die Achterbahn, auf der das Unglück geschah, zwar wieder für den Betrieb freigegeben sei, das Fahrgeschäft vorerst dennoch geschlossen bleibe. Die Ermittlungen vor Ort seien aber abgeschlossen. Das Unternehmen teilte mit, dass die Achterbahn nochmals einer technischen Prüfung unterzogen werde.

Weniger Besucher als üblich

Am Dienstag kamen die ersten Besucher wieder in den Freitzeitpark Klotti. Trotz des guten Wetters waren es allerdings deutlich weniger, als in den Ferien sonst üblich. Nach SWR-Informationen herrschte bei den Parkmitarbeitern eine eher bedrückte Stimmung. Bei den meisten Urlaubern sei die Ferienstimmung aber gut gewesen, berichtet SWR-Reporterin Christina Nover.

Sturz aus etwa acht Metern Höhe

Am Samstagnachmittag war eine 57-Jährige Frau aus St. Wendel im Saarland während der Fahrt mit der Achterbahn aus etwa acht Metern Höhe gestürzt. Sie erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird die Leiche der verunglückten Frau obduziert, um eine medizinische Ursache für das Unglück auszuschließen.

Die Frau war laut Behörde auf dem Achterbahn-Sitz zunächst ins Rutschen gekommen und anschließend aus der Bahn gefallen. Ein Gutachter wurde eingeschaltet. Er sollte das Fahrgeschäft und den Wagen untersuchen, um herauszufinden, ob zum Beispiel ein technischer Defekt, Leichtsinn oder Fahrlässigkeit zum Tod der Frau geführt hat.

Freizeitpark Klotten Der Tier- und Freizeitpark Klotten wurde 1970 als Wildpark auf den Moselhöhen bei Klotten eröffnet. Seit den 1990er Jahren wurde er mit neuen Attraktionen zu einem Freizeit- und Familienpark ausgebaut. Die Achterbahn eröffnete im Jahr 2004. Der Park hat sich in der Region als Freizeitpark besonders für Familien etabliert.

Freizeitpark Klotten zeigte sich bestürzt über das Achterbahn-Unglück

Der Betreiber des Freizeitparks in Klotten - auch Klotti genannt - zeigte sich in einem Statement auf seiner Internetseite bestürzt über den Vorfall und drückte der Familie des Opfers sein Mitgefühl aus. Die gesamte Belegschaft sei "geschockt und fassungslos". Der Park blieb Sonntag und Montag geschlossen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei während des regulären Achterbahn-Betriebs, etwa eineinhalb Stunden vor der Schließung des Parks. Das Opfer war nach SWR-Informationen auf einem Familienausflug. Das Unglück passierte auf einem Streckenabschnitt, auf dem die Wagen der Achterbahn eine lange Gerade mit Höckern befahren. Dabei gleiten die Wagen schnell hoch und runter. Am Ende dieser Höckerstrecke geht die Bahn dann in eine scharfe Kurve. Auf seiner Website beschreibt der Park seine "Klotti-Achterbahn" mit einer Strecke von 550 Metern als "kurvenreich, maximales Gefälle und bis zu 60 Stundenkilometer schnell".