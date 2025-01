Daniela Baumann ist seit 1997 für den SWR tätig, arbeitete zunächst als Reporterin für die Hörfunkwellen in Stuttgart und übernahm redaktionelle Aufgaben im Studio Stuttgart. Danach folgten Stationen in der Wirtschaftsredaktion des SWR Fernsehens, der Landesschau und der Redaktion Landespolitik in Stuttgart. Bei der Hörfunkwelle SWR4 Baden-Württemberg moderierte sie die aktuellen Strecken, arbeitete als Chefin vom Dienst und leitet seit 2010 das Programm-Management der Hörfunkwelle. Mit Beginn des Jahres 2025 hat sie die Leitung des Studios Ulm mit dem angeschlossenen Regionalbüro in Aalen übernommen.

Vor dem SWR

Vor ihrer Zeit beim SWR hat Daniela Baumann ein Studium der Betriebswirtschaft mit Abstechern ins Ausland abgeschlossen und neben einem kommunikationswissenschaftlichen Aufbaustudium ein bimediales Hörfunk- und Zeitungsvolontariat absolviert. Ins Berufsleben startete sie zunächst als Reporterin bei einem Privatsender und übernahm dort dann die Redaktionsleitung.