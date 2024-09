per Mail teilen

Auf der B30 in Ulm sind ein Wohnmobil und ein Lastwagen zusammengestoßen. Verletzte gab es erst, als das Ehepaar aus dem Camper mit dem Lkw-Fahrer in Streit geriet.

Nach dem Unfall auf der B30 bei Ulm-Gögglingen sind das Ehepaar und der Lkw-Fahrer handgreiflich geworden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Schlägerei nach Unfall auf der B30

"Zustände wie im Wilden Westen": Unter dieser Überschrift berichtet die Ulmer Polizei am Sonntag von einem Unfall am Freitagabend. Wegen einer Baustelle wird die B30 in Fahrtrichtung Biberach bei Ulm-Gögglingen auf eine Fahrspur verengt. Dort sind der Lastwagen und das Wohnmobil kollidiert.

Die beiden Fahrer gerieten heftig in Streit. Der 77-jährige Rentner aus dem hohen Norden schlug dem Lkw-Fahrer, 63 Jahre alt, ins Gesicht. Dieser schlug zurück, so dass der Rentner zu Boden ging. Jetzt ging die Ehefrau des 77-Jährigen auf den Lkw-Fahrer los, schlug und trat ihn. Der Lenker des Lastwagens stieß die Frau die Böschung hinunter.

Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Alle drei wurden leicht verletzt. Neben den Ermittlungen wegen Körperverletzung müssen sie auch damit rechnen, dass ihnen der Führerschein entzogen wird. Die zuständigen Führerscheinstellen werden laut Polizei prüfen, ob sie charakterlich in der Lage sind, ein Fahrzeug zu führen. Den Schaden am Lastwagen schätzt die Polizei auf 2.500 Euro, den am Wohnmobil auf 5.000 Euro.