Mehrere Kommunen im Alb-Donau-Kreis und im Kreis Biberach sind am Dienstagvormittag mehr als eine Stunde ohne Strom gewesen. Das Unternehmen Netze BW hat die Störung behoben.

Am Dienstagvormittag ist in vielen Kommunen im Alb-Donau-Kreis der Strom ausgefallen. Auch in Teilen des Kreises Biberach war die Versorgung unterbrochen. Betroffen waren außer privaten Haushalten auch Geschäfte und Tankstellen.

Laut einem Sprecher des Versorgers Netze BW waren in den beiden Landkreisen Teile der Gemeinden Schnürpflingen, Hüttisheim, Staig, Illerkirchberg, Achstetten, Laupheim, Ehingen und Oberdischingen ohne Stromversorgung. Der Grund war ein technischer Defekt im Umspannwerk in Erbach-Dellmensingen im Alb-Donau-Kreis.

Durch Umschaltungen sei es den Technikern gelungen, die Versorgung schrittweise wieder herzustellen, so der Sprecher von Netze BW. Ab 12:33 Uhr seien alle Haushalte wieder am Netz gewesen.