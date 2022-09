Ellwangen: Virngrundtunnel an der A7 wird wegen Wartungsarbeiten gesperrt

Der Virngrundtunnel an der A7 zwischen Ellwangen und Dinkelsbühl wird Dienstagnacht gesperrt, in der folgenden Nacht in der Gegenrichtung. Der Grund sind Wartungsarbeiten.

Zwei Nächte lang wird der Virngrundtunnel gesperrt. SWR Walter Notz Die Sperrung der Tunnelröhre an der A7 Richtung Norden beginnt Dienstag Abend um 22 Uhr und geht bis Mittwoch früh um 6 Uhr, teilte die Autobahngesellschaft Südbayern mit. Von Mittwoch auf Donnerstagnacht wird der Virngrundtunnel dann Richtung Süden gesperrt. Sperrung des Virngrundtunnels: Technik wird durchgecheckt Dabei werden unter anderem die Tunnelbeleuchtung, Ampeln und Schranken geprüft. Auch die Notrufstationen, Brandmelder sowie die Tunnelfunkanlage müssen getestet werden. Entsprechende Umleitungen zwischen Ellwangen und Dinkelsbühl sind ausgeschildert, mit Behinderungen ist zu rechnen.

