Teilweise Sperrung der B10 in Ulm: Zweiter Abschnitt der Brücke wird saniert

Die Sanierung der Brücke über die Bahngleise in Ulm geht in die nächste Phase: Die Fahrbahn der B10 in Richtung Dornstadt wird ab Montag saniert, der Verkehr auf die Gegenfahrbahn geleitet.

Ab Montag wird der Verkehr über die Wallstraßenbrücke ab Höhe der Esso-Tankstelle an der B10 in Richtung Norden über den frisch sanierten Teil geführt. In Richtung Süden bleibt die B10 bis zum Ende der Sommerferien gesperrt. Eine Umleitung führt über den Berliner Ring. Auf der Neutorbrücke in Ulm staut es sich wegen der Sanierung der nahe gelegenen Wallstraßenbrücke. Thomas Heckmann Bild in Detailansicht öffnen Keine offizielle Umleitung: Am Lehrer-Tal-Weg können die Anwohner seit Wochen einen nicht abreißenden Strom von Autos beobachten. Thomas Heckmann Bild in Detailansicht öffnen Die kleinen Straßen fernab der Umleitungsstrecke verstopfen beim Feierabendverkehr schnell. Thomas Heckmann Bild in Detailansicht öffnen Die Arbeiten an der Wallstraßenbrücke (hier Anfang August) dauern noch bis zum 9. September. Thomas Heckmann Bild in Detailansicht öffnen Die Umleitung wegen der teilweisen Sperrung der B10 läuft über den Berliner Ring. Thomas Heckmann Bild in Detailansicht öffnen Weitere Zu- und Abfahrten an der B10 gesperrt Autofahrerinnen und -fahrer können außerdem ab Montag von der Ludwig-Erhard-Brücke aus nicht Richtung Norden auffahren. Eine Umleitung werde auch hier eingerichtet, teilte eine Sprecherin der Stadt Ulm mit. Auch von der Blaubeurer Straße kommt man nicht mehr direkt auf die Bundesstraße Richtung Dornstadt. Die Abfahrt Richtung Kienlesberg ist ebenfalls während des zweiten Abschnitts der Sanierung nicht nutzbar. Seit der Sperrung der Brücke in Richtung Ulm kommt es auf den Umleitungsstrecken immer wieder zu Staus. Auch auf nicht als Umleitung ausgewiesenen Straßen gibt es seitdem vor allem während der Stoßzeiten Staus und Verkehrsbehinderungen. Bei Sanierung der Wallstraßenbrücke weitere Schäden festgestellt Bei der Sanierung der Wallstraßenbrücke im Verlauf der B10 sind weitere Schäden festgestellt worden. Bis Oktober soll nun laut Stadt erarbeitet werden, ob der Sanierungsplan geändert werden muss. Das könne womöglich bedeuten, dass schon früher mit einem Neubau begonnen werden muss, so der Ulmer Baubürgermeister Tim von Winning (Audio). Das könnte bedeuten, dass die Brücke noch vor der Landesgartenschau im Jahr 2030 neu gebaut wird.