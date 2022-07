Teilsperrung der B10 ab 1. August

Die Sanierung der Wallstraßenbrücke im Zuge der B10 in Ulm geht im August weiter. In Richtung Süden wird die Brücke während der Sommerferien gesperrt und der Verkehr kurz nach der A8-Anschlussstelle weiträumig umgeleitet. In der Gegenrichtung - nach Norden - bleibt der Autobahnzubringer zwar offen, allerdings teils mit Spurenwechsel. Der Grund: Auch zwischen Lehrer-Tal-Tunnel und Brücke wird der Belag erneuert. Die Wallstraßenbrücke bekommt ebenfalls einen neuen Belag. Dieser soll das Gewicht laut Stadtverwaltung um rund 1.000 Tonnen verringern. An der Brücke waren voriges Jahr Mängel bei der Stabilität festgestellt worden. Sie war bereits in den Pfingstferien verstärkt worden, nun muss - außer dem Asphaltbelag - auch die Abdichtung erneuert werden.