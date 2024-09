Die Sagrada Família in Barcelona übertrifft nach ihrer Fertigstellung das Ulmer Münster als höchsten Kirchturm der Welt. Dafür kommt ausgerechnet Unterstützung aus dem bayerischen Gundelfingen.

Nach einer Bauzeit von mehr als 140 Jahren sollen die Arbeiten an der Sagrada Família in Barcelona 2026 zu Ende gehen. Davor wird noch auf dem höchsten Turm, dem "Turm des Jesus Christus", ein begehbares Glaskreuz montiert: 17 Meter hoch und 13 Meter breit soll es werden. Mit besagtem Kreuz wird eine Gesamthöhe von 172 Metern erreicht, ganze 10,5 Meter höher als das Ulmer Münster, das dann den ersten Platz des höchsten Kirchturms der Welt räumen muss. Für das Konzept und den Bau ist ausgerechnet ein Fassadenbauer aus Gundelfingen an der Donau (Kreis Dillingen) zuständig.

Kreuz für Sagrada Família aus dem bayerischen Gundelfingen

50 Tonnen soll die riesige Konstruktion später wiegen, die vier Arme des Kreuzes werden von innen begehbar sein. Stil und Design für die Glaskonstruktion waren vorgegeben, erklärt Jürgen Wax, Chef der Joseph Gartner GmbH aus Gundelfingen. "Unsere Aufgabe liegt darin, die architektonische Vision in Realität umzuwandeln." Eine Herausforderung bei diesem Projekt war die Komposition aus den unterschiedlichen Materialien, so Wax: Ein Edelstahlskelett, ausgegossen mit Beton, verkleidet mit Keramik, zudem verglaste Flächen, durch die man auf Barcelona blicken kann.

Zunächst hatte der Fassadenbauer nur einen Planungsauftrag erhalten. Dieser wurde dann um die Gesamtausführung erweitert. In den nächsten Monaten sollen alle Bestandteile "komplett vorgefertigt" werden. Ein erstes Muster der Konstruktion, eine Hälfte eines begehbaren Armes, ist im August in Gundelfingen bereits ausgestellt und getestet worden. Die ersten Rückmeldungen waren "sehr positiv", so Wax. Ab Mitte September wird die Musterkonstruktion im Hof der Sagrada Família präsentiert.

So soll es später mal aussehen: Das begehbare Glaskreuz aus Gundelfingen, das die Sagrada Família in Barcelona bald zum höchsten Kirchturm der Welt machen wird. Josef Gartner GmbH

Das Glaskreuz ist nicht das erste internationale Projekt des bayerischen Unternehmens. Der Fassadenbauer war unter anderem auch am Bau der Elbphilharmonie in Hamburg und der Google-Zentrale in London beteiligt.

Gundelfinger Kreuz wird Ulmer Münster Rekord brechen

Das Unternehmen hat seit mehr als 150 Jahren den Sitz in Gundelfingen, nicht weit von Ulm entfernt. Mit dem Glaskreuz verhilft der Fassadenbauer aber nun die Sagrada Família zum neuen Rekord als höchsten Kirchturm der Welt. "Rekorde existieren, um gebrochen zu werden," sagt Jürgen Wax im Gespräch mit dem SWR. "Auf das Ulmer Münster sind wir als Schwaben aber trotzdem auch weiterhin sehr stolz."

Die Bauarbeiten an der Sagrada Família sollen bis zum 100. Todestag des verstorbenen Baumeisters Antoni Gaudí im Jahr 2026 zu Ende gehen. "Wir sind auf alle Fälle sehr stolz, diesem bedeutenden, weltbekannten Gebäude nach fast 150 Jahren Bauzeit das letzte und noch dazu so herausragende Bauteil aufsetzen zu dürfen", sagt Jürgen Wax.

Barcelona bekommt nicht nur Unterstützung aus Gundelfingen: Auch Liebherr-Krane sind in der Endphase des Bauprojekts der Sagrada Família im Einsatz. Pressestelle Liebherr-International Deutschland GmbH

Der Fassadenbauer ist damit nicht das einzige Unternehmen aus der Region, das dem Ulmer Münster in den Rücken fällt. Die Firma Liebherr aus Biberach hat im Juni bekannt gegeben, mit seinen Kranen an der Endphase des Sagrada Família-Bauprojekts beteiligt zu sein. Doppelte Beihilfe zum Rekord. Vermutlich hebt also am Schluss ein Biberacher Kran das Gundelfinger Kreuz auf die spanische Kirche - und abgelöst ist das Ulmer Münster als höchster Kirchturm der Welt. Zumindest bleiben den Ulmerinnen und Ulmer noch ganze zwei Jahre, sich an diesen Gedanken zu gewöhnen.